İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 34 yakalama - Son Dakika

İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 34 yakalama
İSTANBUL - İstanbul'da il genelinde, mahkeme kararları ile hapis cezaları kesinleşen şüphelilere yönelik 75 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hapis cezaları bulunan 34 hükümlü gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için dün gece 75 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların aralarında, Mehmet B'nin Cinsel istismarı suçundan 8 yıl 8 ay, Ömer A'nın. yağma suçundan 8 yıl 4 ay, Necati A'nın. Kasten adam öldürmek suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına, Erdal Ç'nin, yaralama suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına, Satılmış Ö'nün. 6 yıl 6 ay hapis cezasına ve yine Hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezaları kesinleşen İbrahim H., Fırat Can A. Erhan G.'nin de gözaltına olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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