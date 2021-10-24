İstanbul'da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar

Kağıthane'de araçla ateş açan şahıslara, silahla karşılık verilince çatışma çıktı

Gencin yaralandığı olayda, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de yol kenarında sohbet eden gruba, araçla seyreden bir şahıs silahla ateş açtı. Silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan kısa süreli çatışmada bir genç karnından yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde sabaha karşı meydana gelen olayda, Oğuztunç Y., Sefkan Ç. ve bir arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bu sırada caddeden geçen siyah renkli araçtaki bir şahıs, sohbet eden 3 kişiye doğru silahla ateş açtı. Araçtan ateş edilmesiyle birlikte Sefkan Ç. yanında bulunan tabancasını eline alarak kendilerine doğru ateş eden araçtaki şüpheliye doğru rast gele ateş açmaya başladı. Sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, sağa sola doğru kaçıştı. Araçtan yapılan ateş sonucu Oğuztunç Y., şahıs karnından vurularak yere yığıldı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Diğeri ateş etmeye başlayınca bir anda çatıştılar"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gece sabaha karşı saat 5.00-5.50 arası falandı, şuradan siyah bir araç geldi. Bu tarafa doğru giderken burada 3 tane arkadaş bekliyordu. Bir tanesi hazırlıklıymış, elinde silah vardı. Diğeri ateş etmeye başlayınca o da silahı çıkardı, bir anda çatıştılar, olayın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çatışma çıktı, bir kişi burada karnından yaralandı, buraya düştü. Sonrasında ameliyata alındı, şu anda durumu iyi diye biliyorum" dedi.

Saldırıyı ağabeyinin aracıyla gerçekleştirmiş

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik önlemi alıp, cadde üzerindeki işyerlerinin görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler devam ettiği esnada Ömer Faruk T. olaydan kısa bir sonra emniyete giderek aracında kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine aracı inceleyen ekipler, olayda kullanıldığını belirleyerek araç üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araçtan ateş eden şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman T. olduğunu tespit etti.

Kağıthane polisi saldırganı baskınla yakaladı

Olayla ilgili çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçundan aranan firari Abdurrahman T.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki Taha K. ve Abdurrahman T.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Abdurrahman T. adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.