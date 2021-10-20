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İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı

20.10.2021 10:23
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı

İstanbul'da farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 8 milyon 500 bin lirayı bulan kaçak sigara, nargile tütünü, elektronik sigara ve dijital oyun materyallerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Ekim tarihleri arasında Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih ilçelerinde farklı zamanlarda çeşitli adreslere kaçakçılık operasyonu düzenledi. Baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lirayı bulan 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD'si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet kulaklık, 248 adet mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 dizüstü bilgisayar ve 290 dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi.

Yurda kaçak olarak sokulan ürünlerin özellikle doğu illerinden ev eşyası, gıda ürünleri gibi malzemelerin altına gizlenerek İstanbul'a kadar getirildiği, nakliyatta da kamyonet tipi araçların kullanıldığı belirlendi. Yurda kaçak getirilen elektronik malzemelerin Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerindeki 2 depoda saklandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında devletin toplam 4 milyon 760 bin lira tutarında vergi kaybına uğratıldığı da tespit edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

(Sadık Kahraman - Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever/İHA)

İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı
İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı

Kaçakçılık, İstanbul, oyunlar, Sigara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı - Son Dakika
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