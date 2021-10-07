İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU - Son Dakika

İSTANBUL'da 4 ilçede uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram 500 gram bonzai, 154 gram kök esrar, 89.5 gram skunk, 89.3 gram metamfetamin, 87 gram eroin, 40 gram Hint keneviri, 16 gram toz esrar, 303 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 cep telefonu, 2 sahte kimlik, 7 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 10 şarjör, 128 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 20 tüfek fişeği ve 14 bin 710 lira para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.