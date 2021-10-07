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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU - Son Dakika

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

07.10.2021 11:36

İSTANBUL'da 4 ilçede uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 4 ilçede uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram 500 gram bonzai, 154 gram kök esrar, 89.5 gram skunk, 89.3 gram metamfetamin, 87 gram eroin, 40 gram Hint keneviri, 16 gram toz esrar, 303 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 cep telefonu, 2 sahte kimlik, 7 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 10 şarjör, 128 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 20 tüfek fişeği ve 14 bin 710 lira para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU - Son Dakika


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