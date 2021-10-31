Son dakika... İSTANBUL-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA, GALATAPORT'TAKİ SERGİLERİN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Galataport'taki sergilerin açılışına katıldı.

Açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

İLK BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNİ BAŞLATTIK

Açılışta konuşan Bakan Ersoy "Dün akşam itibarıyla Sinan operasıyla birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlattık. Bu sene ilki gerçekleşiyor. Artık her sonbaharda ve ilkbaharda gerçekleşecek. Şu anda bu 17 günlük süreçte binden fazla sanatçının katılımıyla 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor? dedi. İstanbul'da olma fırsatını değerlendirerek eşiyle birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki belli noktaları gezme şansı yakaladığını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü. 'Şu anda da Monet&Friends sergisindeyiz. Bu uluslararası bir sergi. Bunun gibi birkaç uluslararası etkinlik daha var bu festival sırasında. Yarın akşam da Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de çalacak. Yine birkaç gün sonra cazın efsane ismi Chris Botti AKM'de sahne alacak. Bu tarz etkinliklerle festivalimizi her geçen sene daha da arttırarak uluslararası bir marka haline getireceğiz. İnşallah başta Beyoğlu'nun, İstanbul'un sonrasında da Türkiye'nin ve dünyanın en marka festivallerinden biri yapacağız. Monet&Friends bunun 1860 ile 1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu bir çalışma ve 15 sanatçıyı kapsayacak" diye ifade etti.

DÜNYANIN BİRÇOK BÖLGESİNDEN ZİYARETÇİ GELECEK

Bakan Ersoy "Dünyadan birçok ziyaretçiyi de bölgemize çeker hale geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Beyoğlu Kültür Yolu rotası festivallerle sınırlı bir rota değil. Rotayı gezebilmek için bir uygulama var. İnşallah kültür ve sanat konusunda çok iyi marka olacağız Türkiye olarak. Bu seneki anlamı çok daha büyük. Uzun süren bir pandemi döneminden sonra biz dünyaya da bir mesaj vermek istedik. Pandemide en çok etkilenen kurumlar, kültür ve sanat etkinlikleri oldu. Artık burada da normalleşmenin başladığını Beyoğlu'ndan Türkiye'den dünyaya böyle bir mesaj verme fırsatını da yakaladık. İnşallah en kısa zamanda uluslararası bir marka haline getirmiş olacağız" dedi.