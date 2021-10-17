Üye Girişi
Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu - Son Dakika

Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu

17.10.2021 10:08

Gelen son dakika haberlerine göre İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu Yaklaşık 45 dakika sonra ağacın dalında yakalanan kuş kafese koyularak sahibine teslim edildi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden firar eden 'Maviş' isimli muhabbet kuşu için seferber oldu.

İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu

Yaklaşık 45 dakika sonra ağacın dalında yakalanan kuş kafese koyularak sahibine teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden firar eden 'Maviş' isimli muhabbet kuşu için seferber oldu. Yaklaşık 45 dakika sonra ağacın dalında yakalanan kuş kafese koyularak sahibine teslim edildi.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde ikamet eden Habip Kuş, evlerinin balkonunda kafes içerisinde olan 'Maviş' isimli muhabbet kuşuyla oyun oynuyordu. Oyun sırasında yanlışlıkla kafesin kapısını açan Kuş, ne olduğunu anlayamadan birden muhabbet kuşu kafesten firar etti. Habip Kuş'un ailesine 'Maviş'in kaçtığını söylemesi üzerine aile hep birlikte kuşu aramaya çıktı. Evlerinin yakınında bir ağacın dalına konan muhabbet kuşunu Kuş ailesi yaklaşık yarım saat kadar kendi imkanlarıyla yakalamaya çalıştı. Çabalarının boşa olduğunu anlayan aile çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İlk olarak Habip Kuş'un ablası itfaiye merdiveni ile muhabbet kuşuna yanaştı. Kafesin üzerine konan 'Maviş' tekrardan uçarak başka bir dala kondu. Daha sonra itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda 'Maviş'i ağacın dalında yakaladı. Kafesine konan muhabbet kuşu Habip Kuş'a teslim edildi.

Muhabbet kuşu yakalandığı için mutlu olduğunu dile getiren Habip Kuş, "Maviş isimli kuşumuz kafesinden kaçtı. Evimize yakın bir ağaca kondu. Yaklaşık yarım saat biz yakalamaya çalıştık. Yakalayamadık. İtfaiyeden yardım istedik. Onlarda sağ olsunlar geldiler. 45 dakika falan uğraştılar. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kuşu ağacın dalından sağ salim aldıklarını ifade eden İtfaiye Eri Mehmet, yaklaşık 45 dakika sonunda ekip arkadaşlarıyla birlikte 'Maviş'i kurtardıklarını söyledi.

Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu
Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu
Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu
Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu

Osmaniye, oyunlar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu 10:19 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı 10:14 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı 10:10 Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı 10:06 ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı 10:01 Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti 08:11 Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı 23:57 Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Son Dakika Haberleri
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
10:14 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı
10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu
10:09 Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı
10:06 Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu
10:05 ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı
10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar
10:01 Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor         
10:20
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler         
10:16
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar         
10:04
Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı         
09:59
ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var         
07:20
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 10:29:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement