Z kuşağı kime oy verecek? Son ankette birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var

İtfaiye ekipleri kafesinden kaçan muhabbet kuşu için seferber oldu

Yaklaşık 45 dakika sonra ağacın dalında yakalanan kuş kafese koyularak sahibine teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden firar eden 'Maviş' isimli muhabbet kuşu için seferber oldu. Yaklaşık 45 dakika sonra ağacın dalında yakalanan kuş kafese koyularak sahibine teslim edildi.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde ikamet eden Habip Kuş, evlerinin balkonunda kafes içerisinde olan 'Maviş' isimli muhabbet kuşuyla oyun oynuyordu. Oyun sırasında yanlışlıkla kafesin kapısını açan Kuş, ne olduğunu anlayamadan birden muhabbet kuşu kafesten firar etti. Habip Kuş'un ailesine 'Maviş'in kaçtığını söylemesi üzerine aile hep birlikte kuşu aramaya çıktı. Evlerinin yakınında bir ağacın dalına konan muhabbet kuşunu Kuş ailesi yaklaşık yarım saat kadar kendi imkanlarıyla yakalamaya çalıştı. Çabalarının boşa olduğunu anlayan aile çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İlk olarak Habip Kuş'un ablası itfaiye merdiveni ile muhabbet kuşuna yanaştı. Kafesin üzerine konan 'Maviş' tekrardan uçarak başka bir dala kondu. Daha sonra itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda 'Maviş'i ağacın dalında yakaladı. Kafesine konan muhabbet kuşu Habip Kuş'a teslim edildi.

Muhabbet kuşu yakalandığı için mutlu olduğunu dile getiren Habip Kuş, "Maviş isimli kuşumuz kafesinden kaçtı. Evimize yakın bir ağaca kondu. Yaklaşık yarım saat biz yakalamaya çalıştık. Yakalayamadık. İtfaiyeden yardım istedik. Onlarda sağ olsunlar geldiler. 45 dakika falan uğraştılar. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kuşu ağacın dalından sağ salim aldıklarını ifade eden İtfaiye Eri Mehmet, yaklaşık 45 dakika sonunda ekip arkadaşlarıyla birlikte 'Maviş'i kurtardıklarını söyledi.