Son dakika... İzmir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında noter başkatibi ile emekli askeri personelin de bulunduğu 15 şüpheliden yakalanan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 3 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütünün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırmak, örgüt adına himmet, burs gibi isimler adı altında para toplamak gibi haklarında deliller bulunduğu belirtilen, aralarında noter başkatibi ve emekli askeri personelin de bulunduğu 15 şüpheliye yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.