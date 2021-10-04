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İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

04.10.2021 15:17
İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eyül-3 Ekim arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 12 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlardaki aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaçakçılık, İzmir, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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