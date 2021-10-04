Son dakika haberleri! Eskişehir'de jandarma ekipleri yaralı buldukları hayvanları tedavi ettiriyor - Son Dakika

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşından bu yana yaralı bulunan 6 hayvanın tedavileri yapıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince sorumluluk sahalarında yaralı bulunan şahin, tilki, tepeli orman baykuşu, leylek ve kara leylek olmak üzere 6 hayvan, gerekli muayene ve tedavileri yaptırılarak doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı, yiyecek ve su bulmakta zorlandığı yerlerde temiz su, süt ve mama dağıtarak sokak hayvanları beslenmiş ve halihazırda beslenmeye de devam edildiği belirtildi.