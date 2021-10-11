Üye Girişi
Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı - Son Dakika

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

11.10.2021 15:32

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı Eskişehir'de faal olmayan bazalt taş ocağı şantiyesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de faal olmayan bazalt taş ocağı şantiyesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'nde bulunan faal olmayan taş ocağı şantiyesinde şüpheli araç olduğu bilgisini alan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri harekete geçti. Şüphelilerden İ.D., olay yerinde, diğer şüpheliler S.K. ve M.P. taş ocağından çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonetle kaçarken yakalandı. Piyasa değeri 3-4 bin TL arasında olan hurda malzemelerle yakalanan 3 şahsın ekipler tarafından yapılan sorgulamasında, S.K. isimli şüphelinin "Mala zarar verme" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler, metal parçaları hurda olarak satmak için çaldıklarını itiraf etmeleri üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece İ.D. ve M.P. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı
Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı
Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı
Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu 15:36 İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma 15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 15:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi 15:06 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi 15:01 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün 14:31 Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek 14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek

Son Dakika Haberleri
15:35 Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi
15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
15:25 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu         
15:37
Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi         
15:36
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti         
15:09
Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı         
15:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Bir ilimizde daha görüldü! Çin'den gelen Bir ilimizde daha görüldü! Çin'den gelen "Katil arı" tehdidi giderek büyüyor         
12:49
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement