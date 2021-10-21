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Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi - Son Dakika

Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

21.10.2021 16:18
Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

Son dakika haberi: Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas-Ören yolunda gerçekleştirdiği helikopterli trafik denetiminde 7 sürücü hakkında işlem yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas-Ören yolunda gerçekleştirdiği helikopterli trafik denetiminde 7 sürücü hakkında işlem yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Milas-Ören yolunda helikopter destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 sürücüye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 4 sürücüye yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek ihlali nedeniyle 7 sürücüye toplam Bin 518 TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi
Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi
Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi
Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi - Son Dakika


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