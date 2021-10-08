Son dakika haberi: Jandarmadan FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç polis memuru H.B. Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca Kayseri Ağır Ceza İlamat Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç komiser N.A. da jandarma ekiplerince Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)