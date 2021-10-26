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Son dakika: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Son dakika: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

26.10.2021 23:08
Son dakika: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Son dakika haberler... Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, narkotik köpeği ile yaptıkları uygulamada, 21 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, narkotik köpeği ile yaptıkları uygulamada, 21 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ele geçirdi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurmaya geçit vermiyor. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Çalıcuma köyü otoban yolu mevkiinde narkotik köpeği ile yapılan uygulamada S.A. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı payp ile yaklaşık 3 gram metamfetamin, A.V. isimli şahıs üzerinde 10 gram kubar esrar, H.M.Ö. isimli şahıs üzerinde de 8 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de Üçyol Köyü Gölyaka Gişelerinde şüphe üzerine durdurulan T.T. üzerinde yaklaşık 3 gram kubar esrar ele geçirdi. Meydana gelen 4 olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Metamfetamin, Jandarma, Düzce, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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