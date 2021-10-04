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Son dakika... Jandarmadan yaya önceliği denetimi - Son Dakika

Son dakika... Jandarmadan yaya önceliği denetimi

04.10.2021 13:27
Son dakika... Jandarmadan yaya önceliği denetimi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından çeşitli noktalarda ilkokul öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından çeşitli noktalarda ilkokul öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Malatya Pütürge İl yolu Yaygın Mahallesinde ilkokul öğrencilerine yaya önceliği, trafik işaretleri ve temel trafik kuralları konularında eğitim verdi.

Jandarma ekipleri nezaretinde yaya kaldırımlar üzerinden karşıya geçen öğrencilere uymaları gereken kurallar hakkında da bilgi verildi. - MALATYA

Son dakika... Jandarmadan yaya önceliği denetimi
Son dakika... Jandarmadan yaya önceliği denetimi

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarmadan yaya önceliği denetimi - Son Dakika


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