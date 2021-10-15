Son dakika: Japonya Başbakanı Kişida, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü - Son Dakika

Japonya ve Güney Kore liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik tehditleri karşısında ilişkilerin geliştirilmesine dair konuların ele alındığı belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın yeni başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 35 dakikalık telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, Kişida'nın Moon'a, bölgedeki ciddi güvenlik tehditleri karşısında iki ülkenin kendi arasında ve ayrıca ABD ile iş birliğini derinleştirmelerinin şart olduğunu söylediği ifade edildi.

İki ülke arasındaki geçmişten bugüne uzanan sorunlu alanları da görüşen iki liderin, güvenlik iş birliğine olan bağlılıklarını yinelediği kaydedildi.

Japon Başbakan Kişida, bugün gazetecilere verdiği demeçte de Güney Kore'yi iki ülke arasındaki iletişimi ve diplomasiyi geliştirmek için "somut, sağlam adımlar" atmaya çağırdı.

Japonya ve Güney Kore, ABD Başkan Joe Biden'ın Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve Çin karşısında daha güçlü üç taraflı iş birliği çağrısında bulunmasından bu yana ilişkileri geliştirmeye çalışıyor.