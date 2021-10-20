Kadıköy'de Boğaziçi Eylemleri Davası'nda 7 sanık hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı - Son Dakika

KADIKÖY'de 2 Şubat'ta gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis aracına tekme ve polis memurlarına taş-soda attığı iddiasıyla haklarında 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme duruşmaya katılan 7 sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşmaya katılmayan 2 sanık hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Necmettin E., Yunus K., Akın K., Murat D., Ömer Ş. Ozan Ç. ve Hasan H. katıldı. Duruşmada sanık avukatları da yer aldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Sanık Necmettin E. savunmasında protesto eyleminde Valilik yasağı olduğunu bilmediğini, eylemi sonradan öğrendiğini söyledi. Necmettin E. eylem sırasında kimseye kötü bir saldırısı olmadığını iddia ederek "Hazırlandığım üniversite sınavına giremedim, tüm bu sürecin içinde mağdur olan taraf varsa o da biziz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar da eylemin barışçıl bir eylem olduğunu öne sürerek üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini beyan etti. Sanık avukatları müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. SAVUNMASI ALINAN SANIKLAR HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDIAra kararını açıklayan mahkeme, sanıkların ön ve yan cephelerden portre resimlerinin çektirilerek UYAP sistemine yüklenmesine ve sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Olaya ilişkin görüntü kayıtlarının uzman bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, suça konu zarar gördüğü iddia edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 'nün polis aracı nedeniyle olayın mağduru durumunda İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Valiliği'nin müşteki olarak dosyaya eklenmesine karar verdi. Suça konu yerde gösteri yürüyüşü ve toplantı yapılmasının yasaklandığına ilişkin Kaymakamlık ya da Valilik kararının bulunup bulunmadığına ilişkin kolluk kuvvetlerinden müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy 'de 2 Şubat'ta gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis aracına tekme ve polis memurlarına taş-soda attığı iddiasıyla 9 sanık hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Olay sırasında polis aracında 46 bin 185 lira değerinde çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtilen iddianamede 9 sanığın "Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Kamu malına zarar verme", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gibi değişen suçlardan 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

- İstanbul