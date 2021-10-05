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Son dakika! Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika! Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

05.10.2021 09:34
Son dakika! Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman G, evinin bahçesinde yalnız olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Süleyman G'nin cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesindeki savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


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