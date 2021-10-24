Son dakika... Kapkaç anı kamerada

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kapkaççının bir kadının omzunda asılı olan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kapkaççının bir kadının omzunda asılı olan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tek başına yürüyen ismi öğrenilemeyen kadını takip eden kapkaççı, kadının omzunda asılı olan çantasını alıp kaçtı. Kadın, omzundaki çantanın çekilmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kapkaç anı saniye saniye görüntülendi. Polis kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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