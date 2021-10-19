Son dakika... Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Fabrikada çalışan kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasının da yüklendiği bilgilendirmede, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışanlara bilgilendirme yapıldı.

Karabük 'te jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Yenice ilçesinde vatandaşları bilgilendirdi.

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