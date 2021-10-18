Son dakika: Kardeşini vuran şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya dekorasyon atölyesinde kardeşini tüfekle vurduktan sonra kaçan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Side'de yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayyazı Mahallesi Şelale Yolu Sokakta bulunan mobilya dekorasyon atölyesi sahibi Özgür Azak'ın yaralı olarak yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirilmesi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Özgür Azak'ın iş yerinde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından abisi Özcan Azak tarafından av tüfeği ile vurulduğunu belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri, Özcan Azak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Özcan Azak'ın olay yerinden Çeltikçi Mahallesine kaçtığının belirlenmesinin ardından şahsı takibe alan jandarma dedektifleri, Azak'ı Side Mahallesi Kemer Bulvarı üzerinde bir sitede sıkıştırdı. Jandarma ekiplerini fark ederek kaçan Azak, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı. Özcan Azak'ın kardeşini vurduğu ruhsatsız av tüfeği Çeltikçi Mahallesinde sakladığı yerde ele geçirildi.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Özgür Azak'ın hayati tehlikesi devam ederken, kardeşini vuran Özcan Azak'ın ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANTALYA