Son dakika! Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta görüldü - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik gerekçesiyle Sivas'a alınan davasının görülmesine devam edildi.

Duruşma nedeniyle Sivas Adalet Sarayı yerleşkesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sivas E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet K, Aptulbaki K, Habip K, Kıyasettin K, Nuriye K, Resul K, Erdinç K, Mustafa K, Savcı K, İsmail K, Ruhani K. ile tanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Ahmet K, savunma yaptığı sırada, salonda izleyicilerin bulunduğu kısımda yer alan maktullerin yakınları K.G, S.P. ve O.G, sanıklara müdahale etmek istedi.

Çıkan arbede nedeniyle mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi. Daha sonra bu kişiler güvenlik güçlerince duruşma salonundan çıkarıldı.

Aranın ardından savunmasına devam eden Ahmet K, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Aptulbaki K. ise mütalaaya karşı yazılı savunma vermek üzere süre istedi. Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde, 2019 yılı mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.