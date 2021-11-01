Herhangi bir zarar görmeyen koyunlar, sürü sahiplerine teslim edildi.

Sürü sahibi Ertaş'ın durumu Digor İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler de arama çalışmalarına katıldı.

Koyunların yoğun sis nedeniyle dün gece yollarını kaybetmesi üzerine sürü sahibi ve köylüler tarafından arama başlatıldı.

İlçeye bağlı Varlı köyünde sürü sahibi Levent Çankır ve Hikmet Ertaş'a ait 400 koyun otlamak üzere köyün yakınlarına çıkarıldı.

Kars 'ın Digor ilçesinde yoğun sisten dolayı kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kars'ta siste kaybolan 400 koyun jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

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