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Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı - Son Dakika

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

15.10.2021 00:29
Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içerde olduğu düşünülen evin eski sahibini arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içerde olduğu düşünülen evin eski sahibini arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Deretepe köyünde Emre Barlas'ın ortağı olduğu 2 katlı ahşap evde akşam saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde yaşayan Hüseyin Barlas'ın kısa bir süre önce evi yeğenlerine sattığı öğrenildi. Bugün Deretepe köyünde olduğu öğrenilen Barlas'a yangından sonra yakınları ulaşamadı. Barlas'ın evde olabileceği ihtimaline karşı itfaiye, ekipleri çalışma başlattı.

Köy sakinlerinden Aziz Kütükçü, AA muhabirine, 1 kilometre uzakta oturduklarını ve patlama sesiyle bölgeye geldiklerini anlatarak, "Bir patlama duydum hemen buraya geldim. Geldiğimizde ev büyük oranda yanmıştı. İtfaiyeye haber verdik." dedi.

Hüseyin Barlas'ın bugün köyde olduğunu anlatan Kütükçü, "Hüseyin amca 1,5 sene önce burayı yeğenlerine sattı. Ev boştu. Bugün buraya geldiğini duyduk. İçeri baktık göremedik. Aradık, taradık ama bulamadık. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah burada değildir." diye konuştu.

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı
Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı
Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı
Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı
Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Kastamonu, Tragger, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı - Son Dakika
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