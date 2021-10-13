Üye Girişi
Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi - Son Dakika

Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi

13.10.2021 19:00

Son dakika haberi: Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi "Olay tasarlayarak ve planlayarak değil, bir anlık öfkeyle, haksız tahrik altında gerçekleşmiştir" Antalya'nın Serik ilçesinde dargın olduğu eşiyle barışmasına yardım için gittiği kayınvalidesini tabancayla vurarak...

Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi

"Olay tasarlayarak ve planlayarak değil, bir anlık öfkeyle, haksız tahrik altında gerçekleşmiştir"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dargın olduğu eşiyle barışmasına yardım için gittiği kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürmek suçundan tutuklu bulunan Mahir İncedayı (43)'nın yargılanmasına başlandı. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanığa verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Mahkeme, taraf avukatların esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Serik ilçesinde 8-10 yaşlarında iki kız çocukları bulunan Mahir İncedayı ve eşi Songül İncedayı arasında yaşanan anlaşmazlık ve tartışmanın ardından evini terk eden Songül İncedayı Antalya'daki bir kadın sığınma evine yerleşti. Mahir İncedayı 12 Ekim 2020 tarihinde Ömer Bal ve Musa Kaplan adlı arkadaşlarını yanına alarak konuşmak ve eşiyle barışmalarına yardım istemek amacıyla Haskızılören Mahallesinde yaşayan kayınpederi Süleyman Can'ın evine gitti. Mahir İncedayı Ömer Bal ile otomobilde otururken, Musa Kaplan Süleyman Can ve eşi Makbule Can'la evlerinin bahçesinde konuşmaya başladı. Bu sırada arabadan inen ve kayınvalidesinin kendisi hakkında hakaret içeren sözlerini duyan Mahir İncedayı, tabancasıyla 8 el ateş ederek kayınvalidesini öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Kısa bir süre sonra saklandığı evde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Mahir İncedayı sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen İddianamede, olayın gelişimi ve cinayetin nasıl işlendiği ayrıntılı bir şekilde anlatılarak, sanık Mahir İncedayı hakkında, Makbule Can'a yönelik 'yakın akrabayı kasten öldürmek' ve Süleyman Can'a yönelik 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Manavgat Adliyesinde gerçekleşen davanın 2. Duruşmasına tutuklu sanık Mahir İncedayı SEGBİS aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katılırken, tarafların avukatları, kardeşleri ve 2 kızı salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Mahir ve Songül İncedayı çiftinin aralarında yaşanan tartışma üzerine Songül İncedayı'nın evi terk ederek bir sığınma evine yerleştiğini ve sanık Mahir İncedayı'nında eşinin anne ve babasıyla hem konuşmak hemde kendilerinin barıştırılmasını istemek için 2 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirterek, "Barışmayı gerçekleştirmek için eve giden Mahir İncedayı ve Ömer Bal araçta kalırken, Musa Kaplan, kayınvalide Makbule Can ve kayınpeder Süleyman Can'la konuşmak için inerek evin bahçesine gidiyor. Musa Kaplan ve Makbule Can'ın konuşması sırasında otomobilden inen Mahir İncedayı, kayınvalidesinin kendisine hakaret ettiğini duyunca yanında bulunan tabancayla 8 el ateş ederek öldürdüğü duruşma sırasında ve daha önceki ifadelerden anlaşılmaktadır. Olay tasarlayarak ve planlayarak değil, bir anlık öfkeyle, haksız tahrik altında gerçekleşmiştir" dedi.

Savcı esas hakkındaki görüşünde Makbule Can'a yönelik suç nedeniyle sanığa verilecek cezada haksız tahrik indirimi yapılmasını, Süleyman Can'a yönelik 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan ise beraat verilmesini istedi.

Şikayetçilerin avukatı ise savcının esas hakkında ki görüşlerine katılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Cezada haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istemiyoruz. Sanık sulh ceza hakimine verdiği ifadede arabaya bindiklerinde torpido gözünde bulunan silahı alıp beline taktığını itiraf etmiştir. Burada öldürme kastı olduğu çok açıktır" diye konuştu.

Tahliye talebinde bulunan sanık avukatı ise "Müvekkilimin 8 ve 10 yaşlarında 2 kız çocuğu bulunmaktadır. Bu çocuklar şu anda duruma salonundadır ve yaklaşık 1 yıldır babalarını görmemişlerdir. Bu çocuklar akrabalarının yanında kalmaktadır. Karar verilince kadar müvekkilimin en katı adli kontrol uygulamasıyla, gerekirse ev hapsi dahil cezaevinden tahliye edilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık Mahir İncekara'da mahkeme başkanının savcının esas hakkındaki görüşüne bir diyeceğinin olup olmadığını sorması üzerine, "Benim 8 ve 10 yaşlarında iki kızım var. Tahliye talep ediyorum. Yüze adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, taraf avukatların esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi
Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi
Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi
Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi

Süleyman Can, Manavgat, Mahkeme, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi 19:00 Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı 18:43 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı         
19:04
"Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı         
18:59
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü         
17:55
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Ünlü yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı Ünlü yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı         
17:24
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 19:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik indirimi' istendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement