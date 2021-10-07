KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yahyalı ilçesinde yaşayan F.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 4 adet hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika