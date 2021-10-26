Son dakika: Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'de müstakil bir evin banyo kazanında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız

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