Son Dakika | Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yapan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yapan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Son Dakika

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar

Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt

Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı

TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor