Üye Girişi
Son dakika... Kazakistan'da 3. doz Kovid-19 aşılaması gelecek ay başlayacak - Son Dakika

Son dakika... Kazakistan'da 3. doz Kovid-19 aşılaması gelecek ay başlayacak

14.10.2021 13:55
Son dakika... Kazakistan'da 3. doz Kovid-19 aşılaması gelecek ay başlayacak

Edinilen son dakika haberine göre NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3'üncü doz aşılamanın gelecek ay sonunda başlayacağı bildirildi.

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3'üncü doz aşılamanın gelecek ay sonunda başlayacağı bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 2 haftada Kovid-19'lu hasta sayısı yüzde 30, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 40 düştü.

???????Bakanlığın yeni kararı gereği ülkede Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşılama, kasımın sonunda başlayacak. İlk aşamada yüksek risk grubunda yer alan sağlık çalışanları, öğretmenler ve kolluk kuvvetleri aşılanacak.

Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın 1 Şubat 2021'de başladığı ülkede bugün itibarıyla aşının ikinci dozunu yaptıranların sayısı 7 milyonu geçti.

Ülkede son 24 saatte 1985 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 910 bin 832 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 11 bin 644'e çıktı.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kazakistan'da 3. doz Kovid-19 aşılaması gelecek ay başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti 13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı

Son Dakika Haberleri
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving'in kaybı tam 15 milyon dolar Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving'in kaybı tam 15 milyon dolar         
13:48
Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı         
13:36
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
11:02
Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar         
10:52
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Kazakistan'da 3. doz Kovid-19 aşılaması gelecek ay başlayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement