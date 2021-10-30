Üye Girişi
Son dakika! KDK'den uzaktan satışlarda "poşetsiz ve ücretsiz aparatla teslimat"a ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika

Son dakika! KDK'den uzaktan satışlarda "poşetsiz ve ücretsiz aparatla teslimat"a ilişkin tavsiye kararı

30.10.2021 10:10
Son dakika! KDK'den uzaktan satışlarda

Son dakika haberi: Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), uzaktan satışlarda tüketicilere alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), uzaktan satışlarda tüketicilere alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre başvurucu, uzaktan satış yapan firmaların vatandaşlara zorunlu alışveriş poşeti sattığını, ürünler kasa veya alışveriş sepeti ile teslim edilebilecekken zorunlu poşet satışı ile hem çevreye hem de tüketiciye zarar verildiğini savundu.

Sanal alışveriş sitelerinde poşetsiz teslimat seçeneği olmadığını, siparişlerinde poşet istemediğini açıkça belirtmesine rağmen dikkate alınmadığını, başvurusuna "yasanın uygulandığı" yönünde cevap verildiğini belirten başvurucu, uzaktan satışlarda zorunlu poşet satışının önüne geçilmesini ve poşet/çanta tercihine ek olarak "poşetsiz ve ücretsiz aparat ile teslimat" seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesini talep etti.

"Uygulamada yasal mevzuata uymayan satış noktaları bulunmakta"

Bunun üzerine KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bilgisine başvurdu.

Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazısında bu yıl için plastik poşet ücretini ve güncellenen hususları içeren usul ve esasların 22 Aralık 2020'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda uzaktan satışlarda uyulması gereken hususların belirlendiği aktarılan yazıda, "Genel Esaslar başlıklı 5'inci maddenin 6'ncı fıkrasına göre, plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği tüketiciye sunulur. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından bu yıl 2 bin 822 denetim gerçekleştirildiği bildirilen yazıda, Çevre Kanunu'na aykırı poşet verildiğinin tespit edilmesi üzerine 27 ceza ile 719 bin 494 lira 52 kuruş idari yaptırım uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Başvuruyu değerlendiren KDK, başvuru hususunda yasal düzenlemelerde herhangi bir açıklık bulunmadığını ancak uygulamada yasal mevzuata uymayan satış noktalarının bulunduğunu tespit etti.

KDK, Çevre Kanunu ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin yasal mevzuat kapsamında yapılan denetimlerin sıklaştırılması ve mevzuata aykırı iş ve işlem yapanların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! KDK'den uzaktan satışlarda 'poşetsiz ve ücretsiz aparatla teslimat'a ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10:10 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir 09:59 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları! 09:57 Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!
Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli 09:13 Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü 09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar 08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu 19:39 Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
10:11 Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans
10:09 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
10:01 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu gözyaşlarını tutamadı
09:59 Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı
09:58 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir
09:57 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi
09:56 Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!
09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu
09:10 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi         
09:58
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı         
08:59
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 10:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! KDK'den uzaktan satışlarda "poşetsiz ve ücretsiz aparatla teslimat"a ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement