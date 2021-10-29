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Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

29.10.2021 17:43

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kereste doğrama işletmesinde, kerestelerin arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kereste doğrama işletmesinde, kerestelerin arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta faaliyet gösteren kereste doğrama işletmesi çalışanları, bugün saat 15.00 sıralarında kerestelerin arasında yavru bir köpek olduğunu fark etti. İşçiler köpeği kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, tonlarca ağırlıktaki kerestelerin bazı bölümlerini keserek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru köpeği kurtardı. Köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye, İnegöl, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KERESTELERİN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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