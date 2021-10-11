Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ö. idaresindeki 71 ACC 952 plakalı otomobil ile Ankara'dan düğünden geldiği öğrenilen Köksal Ş'nin kullandığı 71 FH 040 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Serap, Seda, Merve ve Aylin Ş, Begüm Buse B. ile ismi belirlenemeyen bir yolcu yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Serap Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.