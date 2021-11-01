Son dakika... Kırıkkale'de manevra yapan tırın dorsesinin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Sağlam, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşa çarptığını görmeyen sürücü yoluna devam etti.

İ.K. idaresindeki 06 VPA 76 plakalı tır, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda manevra yaptığı sırada dorsesi kaldırımda bekleyen Ali Sağlam 'a (59) çarptı.

Kırıkkale 'de kaldırımda bekleyen kişi, manevra yapan tırın dorsesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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