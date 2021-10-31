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Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı

31.10.2021 11:31
Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan martıyı görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle martıya ulaştı.

Kuşun ayağına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, su verdikten sonra martıyı belediye veterinerine götürdü.

Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı
Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı

Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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