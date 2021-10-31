Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan martıyı görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle martıya ulaştı.
Kuşun ayağına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, su verdikten sonra martıyı belediye veterinerine götürdü.
Kaynak: AA
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