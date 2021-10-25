Adana'da sulama kanalında boğulan 9 yaşındaki çocuğun "ellerini tutunduğu yerden ayırdığını" itiraf eden ve olayla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık A.S. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü gerekçesiyle katılmadı.

Maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç ile taraf avukatları ve tanıklar duruşmada yer aldı.

Beyanları alınan polis memuru tanık E.P. olay günü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ekip arkadaşlarımla devriye görevi icra ederken İncirlik'te kavga olduğu yönünde bir anons geldi. Adrese intikal ettiğimizde herhangi bir kavga yoktu. Bu sırada A.S. isimli kişi yanımıza geldi. Bize 'Burada kavga yok. İhbarı, itirafta bulunmak için yaptım. Burada geçen günlerde bir boğulma vakası oldu. O çocuk kendisi kanala düşmedi, ben ittim. Bu konu nedeniyle uyku uyuyamıyorum.' dedi. Biz de bu beyan nedeniyle A.S'yi emniyete getirdik. Beyanlarını tutanak altına aldık."

Söz alan müşteki ailenin avukatı, Berat Coşan Göl'ün polis ekiplerince kanalda bulunduğunda üzerinde kıyafetlerinin olduğunu belirterek, "Berat belli ki sulama kanalına kasten itilmiş. Ortada katledilen bir çocuk var. Suçun vahameti karşısında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Songül Kılıç ta sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 22 Haziran'da ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 9 yaşındaki Berat Coşan Göl için polis ekiplerince sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kaybolan Berat Coşan Göl'ün cesedini Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulmuştu.