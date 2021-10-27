Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesinin İsrail ile güvenlik ve tarım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek istediğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesine resmi ziyarette bulunan Tshisekedi'yi Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı ofisinde resmi törenle karşıladı.

Herzog, İsrail ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında iş birliği konusunda büyük bir potansiyel olduğunu ve bunun için her türlü adımı atacaklarını söyledi.

İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci ülke statüsünde katılması için verdiği destekten dolayı Tshisekedi'ye teşekkür eden Herzog, iç karışıklar nedeniyle 2003'te kapatılan İsrail'in Kinşasa Büyükelçiliğini de yeniden açmak için tüm çabayı göstereceğinin sözünü verdi.

Tshisekedi ise İsrail ile güvenlik ve tarım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre Tshisekedi'nin temasları 1985'ten bu yana Demokratik Kongo'dan İsrail'e cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.