Son Dakika | Konya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haber: Konya'da bir kişi, park halindeki aracın şoför koltuğunda ölü bulundu.

Konya'da bir kişi, park halindeki aracın şoför koltuğunda ölü bulundu. Demiryolu Caddesi'nde park halindeki 43 DA 397 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığı gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, şoför koltuğundaki kişinin Ömer Sağlam (60) olduğunu belirledi. Sağlam'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Polis, Konya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Konya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü

Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı

Tüm sahil şeridini denizanaları kapladı! Kimse elini suya sokmaya bile cesaret edemiyor

Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar

Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak

Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek

Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu