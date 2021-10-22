Son dakika: Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşarken kendisini terk edip ailesinin evine yerleşen kadının babasını tüfekle öldürdüğü, kadını ve oğlunu da öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın; "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Koç, müşteki Hatice Özer ve oğlu M.K. (12) ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Koç'un 9 Ekim 2020'de başka suçtan girdiği cezaevinden çıktıktan sonra yaklaşık 13 yıldır birlikte yaşadığı Hatice Özer ile kıskançlık yüzünden tartıştığı, kadının 3 çocuğunu da yanına alıp babaevine döndüğü belirtildi.

Sanığın olay günü müştekinin işte olduğu sırada müşterek oğulları M.K'yi arayarak imam nikahlı eşi Hatice'nin işe giriş-çıkış saatini sorduğu, müştekilerle çeşitli bahanelerle iletişim kurmaya çalıştığı belirtilen mütalaada, "Sanığın, oğluna 'Sizi almaya geleceğim. Eğer gelmezseniz annenizi de sizi de öldüreceğim.' dediği, aynı gün Koç'un, müştekinin ablası H.L'nin evinin önüne geldiği, babasıyla karşılaştığı, tartıştığı İbrahim Özer'i av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haksız tahrik indiriminin uygulama koşullarının oluşmadığı belirtilen mütalaada, sanık Koç'un İbrahim Özer'i kasten öldürdüğü, Hatice Özer'i de öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verilerek, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Koç, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Bu, bana kurulan bir tuzaktır. Eşimle 13 yıllık beraberliğimiz boyunca kayınpederimle birbirimize çok saygılıydık, hiç kötü bir şey yaşamamıştık. O gün kayınpederim dolduruşa gelmişti, çok farklıydı. Pişmanım, keşke o gün oraya hiç gitmeseydim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Hatice Özer ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Çumra ilçesinde Turgay Koç ile birlikte yaşadığı Hatice Özer, bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk eden kadın, ailesinin yanına yerleşmişti. Koç, 27 Ekim 2020'de tartıştığı kadının babası İbrahim Özer'i tüfekle başından vurarak öldürmüştü.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık, Hatice Özer ve oğluna yönelik bir eyleminin olmadığını iddia etse de Hatice Özer, ilk duruşmada sanığın kendilerini de öldürmeye teşebbüs ettiği yönünde ifade vermişti. Özer ve oğlu, geçen duruşmada şikayetlerinden vazgeçmişti.