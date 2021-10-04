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Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi

04.10.2021 22:00
Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu (57), toprağa verildi.

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu (57), toprağa verildi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Mersin Üniversitesi (MEÜ) rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Erol Yaşar,  meslektaşları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Canataroğlu'nun cenazesi, Müftü Ali Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi
Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi
Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi
Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi
Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi

Mersin Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi - Son Dakika


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