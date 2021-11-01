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Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi - Son Dakika

Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi

01.11.2021 16:04
Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi

Son dakika habere göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Bakan Ersoy, "Hızla değişen teknoloji göz ardı etmeden yerel değerlerimizi bu platformda korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalarda bu dengeyi gözeterek hareket ettiğimizde önemle belirtmek istiyorum. Bu açıdan yarışmaya katılan eserler bizi hem heyecanlandırıyor hem mutlu ediyor. Bu yıl yarışmamıza 195 sanatçı katıldı, 5 eser mansiyona, 5 eser başarı ödülüne layık görüldü. 30 eser ise sergilenmeye layık görüldü" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren eserler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilendi. Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreniyle yapıldı. Törene Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Yarışma bu yıl Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri" temasıyla gerçekleştirildi. Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne Veli Aras Yalçınkaya, Kemal Kahveci, Beyza Durhan, Melis Hatice Yamur, Ezgi Şen layık görüldü. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarışmalar ile gençleri yerel değerleri korumaya teşvik ettiklerini söyledi.

"DEĞERLERİMİZİ BU PLATFORMDA KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Ersoy, "2015 yılından günümüze kadar ara verilmeksizin düzenlenen en genç kimlikli sergi açılışımız için bir aradayız. 7. Genç Sanat Güncel Proje Yarışması gençlerimizin gayretlerini ortaya çıkaracak bir bakanlık girişimidir. İlk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan yarışmamız önemli bir teşvik imkanı olmuştur. Bu alanda emek ve faaliyet gösteren gençlerimizin ajandasındaki yerini almıştır. Bu sene Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünün nedeniyle yarışmanın kavramsal çerçevesi Yunus Emre'nin 'Bir ben vardır bende benden içeri' sözü oldu.  Hızla değişen teknoloji göz ardı etmeden yerel değerlerimizi bu platformda korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalarda bu dengeyi gözeterek hareket ettiğimizde önemle belirtmek istiyorum. Bu açıdan yarışmaya katılan eserler bizi hem heyecanlandırıyor hem mutlu ediyor. Bu yıl yarışmamıza 195 sanatçı katıldı, 5 eser mansiyona 5 eser başarı ödülüne layık görüldü. 30 eser ise sergilenmeye layık görüldü. Bakanlık olarak gençlerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle emek ve özveriyle katılımcılara teşekkür ediyorum"dedi. Bakan Ersoy, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Yarışma sonucu seçilen 40 eserden oluşan sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.


Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi
Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi
Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi
Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi
Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi
Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi

Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre, Beyoğlu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kültür Bakanı Ersoy, 7. Güncel Sanat Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi - Son Dakika
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