Son dakika: Küresel doğrudan yabancı yatırımlar ilk yarıda yüzde 78 arttı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yılın ilk yarısında küresel doğrudan yabancı yatırımların 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 78 arttığını duyurdu.

UNCTAD tarafından hazırlanan "Yatırım Eğilimleri Monitörü" raporu yayımlandı. Rapora göre, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine kıyasla küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 78 artarak 852 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Raporda, yılın ilk yarısında söz konusu yatırımların beklenenden daha güçlü bir toparlanma ivmesi gösterdiğine vurgu yapılarak, "Yılın ocak-haziran dönemindeki artış, 2020'de Kovid-19 salgınının sebep olduğu kaybın yüzde 70'inden fazlasını telafi etti." ifadesine yer verildi.

Yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre, doğrudan yabancı yatırımların, gelişmiş ekonomilerde yüzde 193 artışla 424 milyar dolara, gelişen ekonomilerinde ise yüzde 28 artışla 427 milyar dolar seviyesine yükseldiği bildirildi.

Gelişen ekonomiler içerisinde Asya'da (Doğu ve Güney Doğu Asya) doğrudan yabancı yatırımların yüzde 25 artması dikkati çekti.

Bu yıl için küresel doğrudan yatırımların görünümünün önceki tahminlerden daha iyi olduğuna yer verilen raporda, Kovid-19 salgınının süresi, aşıların ve altyapı teşviklerinin uygulanma hızının önemli belirsizlik faktörleri olduğu belirtildi.

UNCTAD raporunda, iş gücü ve tedarik zinciri darboğazları, enerji fiyatları ve enflasyonist baskılar gibi diğer önemli risk faktörlerinin de bu yıl doğrudan yatırımları etkileyeceği ifade edildi.