Son dakika: KUYUMCU ÇALIŞANINI ÖLDÜRÜP 2 KİLO ALTINI ALARAK KAÇTI; RAHAT TAVRI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

Son dakika: KUYUMCU ÇALIŞANINI ÖLDÜRÜP 2 KİLO ALTINI ALARAK KAÇTI; RAHAT TAVRI KAMERAYA YANSIDI
29.10.2021 15:49
Son dakika habere göre Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yüzündeki kar maskesini çıkarmadığı görülen soyguncunun, rahat tavırları dikkat çekti. Diğer yandan Abuzer Atakan Gür'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: DHA
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