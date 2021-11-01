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Son dakika! Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev istifasını açıkladı - Son Dakika

Son dakika! Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev istifasını açıkladı

01.11.2021 02:03
Son dakika! Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev istifasını açıkladı

Son dakika haberlerine göre Kuzey Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyaldemokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de parti genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyaldemokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de parti genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya dün yapılan yerel seçimlerin ikinci turu için oylama sürecinin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Zaev, "Başbakan ve SDSM genel başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

Yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı rakiplerini tebrik eden Zaev, partinin bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti.

Zaev, seçim kampanyası sırasında, SDSM'nin Üsküp Belediye Başkan adayı Petre Şilegov'un seçimleri kazanamaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Şilegov'un rakibi bağımsız aday Danela Arsovska, Üsküp Belediye Başkanlığı yarışını önde götürüyor.

Bu turda 45 belediye başkanını belirlemek üzere 1 milyon 353 bin 990 seçmen, kurulan 2 bin 481 sandıkta yerel saatle 07.00'den 19.00'a kadar oylarını kullandı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Kurulu (DİK) tarafından yapılan açıklamada, saat 18.30'a kadar seçmenlerin yüzde 48,88'inin (633 bin 144 seçmen) oy kullandığı kaydedildi.

İlk turda 34 belediyenin başkanı belli oldu. Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 22 belediye, iktidar partisi SDSM 9, koalisyon ortağı Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ise 3 belediye kazandı.

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu 17 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

Zoran Zaev, Makedonya, İstifa, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev istifasını açıkladı - Son Dakika


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