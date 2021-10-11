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Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada

11.10.2021 11:51
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada

Son dakika haberi... KUZEY Marmara Otoyolu üzerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen TIR'da nane ile kamufle edilmiş halde toplam 88 kilogram 900 gram eroin ele geçirildi.

KUZEY Marmara Otoyolu üzerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen TIR'da nane ile kamufle edilmiş halde toplam 88 kilogram 900 gram eroin ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları da kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim Cuma günü Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen TIR'ı durdurdu. Durdurulan TIR'ın tente kısmına zulalanmış halde, nane ile kamufle edilmiş 88 kilogram 900 gram eroin ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN SOYLU, 'TÜRK POLİSİ YAKALAR' DİYE DUYURMUŞTU

Operasyon haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polisi yakalar" diye duyurmuştu. Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi yakalar. İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda; 88 kg 900 gr EROİN ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadeleri yer almıştı.


- İstanbul
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada

Uyuşturucu, İstanbul, Marmara, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyon kamerada - Son Dakika
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