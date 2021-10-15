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'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15.10.2021 20:55

ESKİŞEHİR'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı Kerem Demir'i (17) bıçakla öldüren Onur Özmen (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı Kerem Demir'i (17) bıçakla öldüren Onur Özmen (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün gece Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada Onur Özmen, Kerem Demir'i bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve karnından bıçaklandığı tespit edilen Kerem Demir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Onur Özmen'i evinde bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına alındı. Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan Onur Özmen, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Atatürk Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'LAF ATMA' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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