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Son Dakika | Lübnan Müftüsü Deryan eski Başbakan Diyab'ın Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili sorgulanmasına karşı - Son Dakika

Son Dakika | Lübnan Müftüsü Deryan eski Başbakan Diyab'ın Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili sorgulanmasına karşı

26.10.2021 19:55
Son Dakika | Lübnan Müftüsü Deryan eski Başbakan Diyab'ın Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili sorgulanmasına karşı

Son dakika haberler: Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, eski Başbakan Hassan Diyab'ın, "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar İçin Yüksek Yargı Konseyi" dışında başka bir yerde yargılanmasının uygun olmadığını belirterek Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili sorgulanmasına karşı çıktı.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, eski Başbakan Hassan Diyab'ın, "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar İçin Yüksek Yargı Konseyi" dışında başka bir yerde yargılanmasının uygun olmadığını belirterek Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili sorgulanmasına karşı çıktı.

Lübnan'daki Sünnilerin dini merci Fetva Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre Müftü Deryan, Diyab'ı başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Deryan, kabul sırasında yaptığı açıklamada, "Biz adaletin sağlanmasına ve Lübnan Anayasası'nda belirtildiği üzere Diyab'ın yargılanmasının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar İçin Yüksek Yargı Konseyine tabi olduğunun göz önünde bulundurulmasına önem veriyoruz. Mecliste yasa değişikliği yapılmadığı sürece Diyab'ın başka bir yerde yargılanmasına rıza göstermeyiz." dedi.

Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili tutumlarının zamana ve mekana göre değişmeyeceğini kaydeden Müftü Deryan, ya herkesin dokunulmazlığının kaldırılması ya da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar İçin Yüksek Yargı Konseyinin yetkilerinin esas alınması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar İçin Yüksek Yargı Konseyi, 7 milletvekili ve 8 hakimden oluşuyor, burada yargılanacak kişilere yönelik suçlamalar ise Meclis tarafından belirleniyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Lübnan Müftüsü Deryan eski Başbakan Diyab'ın Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili sorgulanmasına karşı - Son Dakika


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