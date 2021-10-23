Üye Girişi
Son dakika: Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

23.10.2021 20:59
Son dakika: Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 3 gün önce alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 3 gün önce alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı.

Karşıyaka Mahallesi Sürgü Caddesi'ndeki olayda bir kişiyi yaralayıp kaçan D.T, polis ekiplerince yakalandı.

Üzerinde olayda kullandığı silahla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu 20:52 Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 20:34 Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi 19:35 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi
Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki 19:17 Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım 18:33 Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı 17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş 17:22 Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 17:12 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi         
21:03
Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti         
20:38
Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu         
19:37
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü         
19:19
Hollandalı psikolog 100'den fazla hastasına Hollandalı psikolog 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" kullandırdığını itiraf etti         
19:07
Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı         
17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor         
15:40
Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti         
15:15
Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu Antalya'da sıcak havayı gören sahile koştu         
15:03
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 22:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement