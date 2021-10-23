Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 3 gün önce alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı.
Karşıyaka Mahallesi Sürgü Caddesi'ndeki olayda bir kişiyi yaralayıp kaçan D.T, polis ekiplerince yakalandı.
Üzerinde olayda kullandığı silahla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika