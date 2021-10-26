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Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA

26.10.2021 10:58
Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri... MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu ekipler Malatya, Kocaeli ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 350 hap, 35 gram metamfetamin, 432 gram esrar, 126 gram sentetik bonzai ve 1 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Özel Harekat, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MALATYA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 18 TUTUKLAMA - Son Dakika
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