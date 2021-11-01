Son dakika: Mamak'ta gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü. Bahçelerüstü Mahallesi 53. Cadde'deki bir gecekonduda gece yarısı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangının ardından eve giren ekipler, salonda Seyit Mehmet Kozan'ın (71) cansız bedenini buldu. Yapılan ilk muayenede evde yalnız yaşadığı öğrenilen Kozan'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kozan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması iiçin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Son Dakika

Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam

Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı

Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım

Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor