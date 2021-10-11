Son dakika! Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bakır Mahallesi'nde yatağa bağımlı olarak yaşayan Ali Yaren'e (83) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çevrede bulunan M.Ö. ve S.K'ya ait evlere de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, Ali Yaren'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın 3 evde maddi hasara neden olurken, jandarma soruşturma başlattı.