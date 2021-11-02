Son dakika... Meksika'da dur ihtarına uymayan araca açılan ateşte bir göçmen öldü - Son Dakika

Meksika'da göçmenleri taşıyan bir kamyonete kontrol noktasından kaçmaya çalışması üzerine açılan ateşte bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Meksika Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada, kamyonetin, Pijijiapan kasabası yakınlarındaki kontrol noktasında dur ihtarına uymadığı belirtildi.

Sürücünün devriye aracına çarpmaya çalışarak "güvenliklerini tehlikeye attığı" için ateş açıldığı ifade edilen açıklamada, açılan ateşte bir Küba vatandaşının hayatını kaybettiği, dördünün yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kamyonette çoğu Küba'dan 13 göçmenin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralı göçmenlerin yakındaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, diğer göçmenlerin ve sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

Chiapas eyaleti savcıları, kamyonette bir tüfek bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Öte yandan, 28 Ekim'de Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıkmıştı.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, yeni bir kafile oluşturmuştu.

İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.

Ulusal Göç Enstitüsünün (INM) tahminlerine göre, düzensiz göçmen kafilesinde 1800'den fazla kadın ve çocuk bulunuyor.

Meksika, düzensiz göçmen akınına engel olmak amacıyla sınırda 500 asker görevlendirdi.

Yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.